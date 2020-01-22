https://static.news.ru/photo/d7336208-3d2a-11ea-831b-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Число погибших в Китае от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, увеличилось до 17. Об этом сообщили в комитете по вопросам здравоохранения провинции Хубэй. Именно здесь была зарегистрирована вспышка заболевания.

Местом распространения вируса стал город Ухань. Первые госпитализированные говорили, что почувствовали недомогание после посещения рынка свежих морепродуктов. Позже новые пациенты говорили, что не посещали этих мест. Недавно выяснилось, что вирус передаётся от человека к человеку. Среди инфицированных оказались даже медики.

Утром 22 января китайские СМИ сообщали , что диагноз подтверждён уже у 473 человек.

Заболевание также зафиксировано в Японии, Таиланде и Корее. О первом инфицированном в США сообщили и американские СМИ. Вечером 22 января главврач петербургской Боткинской больницы подтвердил, что в медучреждение поступил пациент с подозрением на заражение коронавирусом. Мужчина прилетел из Шанхая с температурой. Его увезли на скорой прямо из аэропорта Пулково.

Новый тип коронавируса, вероятно, имеет тот же источник происхождения, что и смертоносный SARS-CoV, пришли к выводу китайские учёные. В 2002–2003 годах он привёл к гибели около 650 человек, писал NEWS.ru.