В Киеве оценили шансы на скорые переговоры с Россией Кулеба не увидел предпосылок для скорых переговоров России и Украины

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На данный момент предпосылок для мирного урегулирования конфликта Москвы и Киева нет, заявил в эфире телеканала NHK министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, мирных переговоров между двумя странами в ближайшее время ждать не стоит.

[Я не вижу] предпосылок для переговоров с Россией в скором времени, — сказал глава МИД Украины.

Ранее Кулеба заявлял, что путь к переговорам с Россией лежит через поле боя. По его словам, конфликт в стране не может быть прекращен, если стороны просто начнут диалог. Заморозка конфликта даст России передышку, заявил украинский министр. По его словам, Москва воспользуется этой возможностью, чтобы подготовить новую атаку.

4 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность стать посредником в переговорах РФ и Украины. Российский лидер Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что глава республики всегда уделял большое внимание вопросу урегулирования украинского конфликта. При его посредничестве уже был достигнут определенный прогресс, однако Украина выбросила все проекты документов на свалку, указал президент.