Три аэропорта приостановили работу в Казахстане из-за протестов

Аэропорт в Алма-Ате приостановил работу на неопределённый срок из-за протестов, сообщила РИА Новости 6 января сотрудник пресс-службы авиагавани. Также закрыты аэропорты в городах Актау и Актобе.

Аэропорт [в Алма-Ате] приостановил работу. Сегодня аэропорт не работает, — сообщила собеседница.

Авиакомпания Azerbaijan Airlines была вынуждена аннулировать рейсы в Алма-Ату, также закрыты аэропорты городов Актау и Актобе, передаёт Sputnik Азербайджан. Тем, кто приобрёл билеты по маршруту Баку — Алма-Ата, вернут деньги либо предоставят возможность бесплатно перебронировать их.

В социальных сетях в среду, 5 января, появилась видеозапись разгромленного аэропорта в Алма-Ате. На кадрах видно, что магазины электроники, банки и продуктовые лавки разграблены мародёрами.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к главам государств ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) с просьбой оказать содействие в преодолении «террористической угрозы». Он уточнил, что аэропорт Алма-Аты и пять самолётов, в том числе иностранных, были захвачены террористами. По его словам, под Алма-Атой подразделения ВДВ Минобороны Казахстана ведут бои против бандитов.

Глава государства добавил, что протесты в Казахстане надо рассматривать как акт агрессии. По его словам, банды, орудующие в стране, захватывают помещения, где есть стрелковое оружие, ведут бои с курсантами военных училищ.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требуют от властей немедленной смены политического режима в стране.

Режим чрезвычайного положения на фоне беспорядков был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику.