В Канаде заявили о признаках «цветной революции» в Казахстане

Отставной канадский дипломат Патрик Армстронг заявил, что беспорядки, прокатившиеся по Казахстану, имеют классические признаки «цветной революции». По его словам, события похожи на те, которые обычно спланированы и управляемы с Запада, сообщает РИА Новости.

Очевидно, есть базовые причины, которые побуждают людей к протесту. Однако организаторы «цветной революции» берут этот протест и направляют его. Что мы видим в Казахстане? Неожиданное появление вооружённых группировок, лидера, сидящего за пределами страны, обычный набор западных НКО, работающих на протяжении ряда лет, требования, которые включают геополитическое отдаление от России, — пояснил Армстронг.

Он считает не случайным, что протесты в Казахстане по времени возникли перед российско-американскими консультациями по безопасности.

Чья-то попытка подорвать переговоры? — задался вопросом дипломат.

Ранее стало известно, что появление в Казахстане западных и турецких центров влияния привело к расколу общества и беспорядкам. Об этом заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий, отметивший, что данные центры путают казахстанцев. Люди не понимают, куда им идти. Всё это привело к тому, что Ми-6 правит там бал, там есть западные НКО, подчеркнул депутат.