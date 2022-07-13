В Израиле телохранитель Байдена подрался с женщиной CNN: телохранитель президента США Байдена подрался с женщиной в Израиле и был выслан

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Телохранитель президента США Джо Байдена, прибывший в Израиль в преддверии визита американского лидера, подрался с женщиной в иерусалимском баре, сообщает CNN. Сотрудник вернулся в Соединенные Штаты.

Поздно вечером в понедельник Секретная служба США была проинформирована о том, что сотрудник агентства, работающий в Израиле, предположительно, участвовал в инциденте с применением физической силы. Сотрудник был задержан и допрошен израильской полицией, которая освободила его без предъявления обвинений, — говорится в сообщении.

Также в ведомстве сообщили, что в соответствии с протоколом полномочия агента приостановлены, ведется расследование инцидента.

В мае двух сотрудников секретной службы президента США выслали из Южной Кореи после «инцидента во внеслужебное время» в Сеуле. Происшествие случилось в ходе азиатского турне американского лидера. За день до этого агентство Reuters сообщило, что член группы безопасности Байдена был арестован в Сеуле накануне прибытия своего президента. Его обвинили в нападении в пьяном виде на местного жителя.

Ранее Байден сообщил об отставке главы секретной службы Джеймса Мюррея и поблагодарил его за работу. В задачи организации среди прочего входит охрана главы государства, вице-президента и их семей.