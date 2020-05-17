В Испании впервые за два месяца от коронавируса умерли менее 100 человек

https://static.news.ru/photo/611e0f02-981d-11ea-b4f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joaquin Corchero/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Испании за сутки от коронавирусной инфекции умерли по меньшей мере 87 человек. Количество летальных случаев в стране впервые за два месяца опустилось ниже 100.

Об этом со ссылкой на заявление главы правительства Педро Санчеса сообщает газета ABC.

Отмечается, что в субботу, 16 мая, в стране умерли 102 человека. Антирекорд по смертности был достигнут в Испании 1 апреля: за сутки умерли 950 человек.

На данный момент количество смертей в стране достигло отметки в 27 650.

Как ранее писал NEWS.ru, премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил о планах в последний раз продлить в стране режим повышенной готовности.