В Испании впервые за два месяца от коронавируса умерли менее 100 человек

В Испании за сутки от коронавирусной инфекции умерли по меньшей мере 87 человек. Количество летальных случаев в стране впервые за два месяца опустилось ниже 100.
Об этом со ссылкой на заявление главы правительства Педро Санчеса сообщает газета ABC.
Отмечается, что в субботу, 16 мая, в стране умерли 102 человека. Антирекорд по смертности был достигнут в Испании 1 апреля: за сутки умерли 950 человек.
На данный момент количество смертей в стране достигло отметки в 27 650.
Как ранее писал NEWS.ru, премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил о планах в последний раз продлить в стране режим повышенной готовности.
Добавьте наши новости в избранные источники