В Иране арестовали граждан западных стран, участвовавших в беспорядках

Фото: Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Иране арестовали несколько граждан западных стран, которые принимали участие в беспорядках, заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани, передает агентство IRNA. По его словам, в протестах участвовало «значительно число» людей иp стран Запада.

Значительное число граждан западных стран присутствовало и участвовало в беспорядках, некоторые из них были арестованы, — сказал Канаани.

15 ноября СМИ сообщали, что легендарный иранский футболист Али Даеи, до недавнего временя являвшийся рекордсменом всех времен по голам за национальные сборные, приговорен к смертной казни на родине. Его также обвиняют в участии в акциях протеста.

16 сентября в Тегеране отряд полиции нравов, следящий за соблюдением шариатских норм, задержал и до смерти избил в участке 22-летнюю Махсу Амини за то, что она была в «неправильном хиджабе». Девушка приехала в столицу Ирана из Иракского Курдистана и вместо положенного головного убора носила платок.

После убийства девушки в Иране вспыхнули протесты, к которым присоединились почти все слои населения Ирана. На демонстрации вышли иранские школьницы. На сторону митингующих иногда вставали даже полицейские. Манифестации продолжались несколько недель.