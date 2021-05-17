В Индонезии приостановлено использование вакцины AstraZeneca

https://static.news.ru/photo/6288370a-b702-11eb-98ce-96000091f725_660.jpg Фото: Lucas Martins/Keystone Press Agency/Global Look Press

Индонезия приостановила использование партии вакцины AstraZeneca в связи со смертью одного привитого. Об этом сообщает сообщает газета Jakarta Globe.

После смерти мужчины, привившегося вакциной от короновируса компании AstraZeneca, Министерство здравоохранения приняло решение о приостановке вакцинации препаратами этой компании. Смерть мужчины наступила через 11 дней после вакцинации. 5 мая 2021 года 22-летний молодой человек вакцинировался препаратом компании AstraZeneca, после чего начал чувствовать недомогание. Через несколько дней мужчину доставили в больницу, где он впоследствии скончался.

В связи с трагическим инцидентом Минздравом страны был дан указ о приостановке вакцинирования. Вся партия препарата была отправлена на экспертизу по установке безопасности и стерильности лекарства.

Распространение не всех партий препарата AstraZeneca было приостановлено. Речь только о партии CTMAV547, — заявил представитель минздрава. При этом другие партии препарата AstraZeneca, по заявлению минздрава страны, безопасны для использования.

Ранее норвежские эксперты рекомендовали правительству отказаться от использования вакцин AstraZeneca и J&J.