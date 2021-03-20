В Индии изучат лечебный эффект мантры от коронавируса

https://static.news.ru/photo/93c34f56-7d12-11ea-b92e-fa163e074e61_660.jpg Фото: European Centre For Disease Prev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Изучить терапевтические свойства молитвы Гаятри-мантра намерено министерство науки Индии. Предполагается, что мантра помогает в лечении коронавируса. Об этом пишет The Hindu.

Специалисты намерены серьёзно подойти к работе. На исследования Национальному медицинскому НИИ уже выделено серьёзное финансирование, сообщает СМИ.

Гаятри-мантра является одной из самых популярных в индуизме. Она читается на санскрите и состоит из 24 слогов.

Как уверяет ряд верующих, чтение этой мантры помогло им вылечиться от COVID-19/

Ранее врач рассказала о влиянии квашеной капусты на течение коронавируса. По словам терапевта Надежды Чернышовой, квашеная капуста относится к числу полезных продуктов, усиливающих иммунитет, но она не может защитить от коронавируса или облегчить течение болезни.