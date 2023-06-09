В Германии пригрозили Зеленскому из-за ДРГ Der Tagesspiegel: Зеленский должен объясниться за оружие НАТО у ДРГ, напавшей на Белгородскую область

Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru

Обозреватель Беньямин Хирш в статье для Der Tagesspiegel заявил, что Владимир Зеленский должен объясниться после сообщений СМИ о том, что напавшие на Белгородскую область украинские диверсанты использовали оружие НАТО. Журналист также обратился к западным лидерам с призывом отреагировать на произошедшее.

Для президента Зеленского кадры из Белгорода, доказывающие именно это положение дел, должны стать плохой новостью, — написал Хирш.

По его словам, у украинских военных неоднократно замечали нацистскую символику.

Ране премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что Минобороны и разведка страны начали расследовать, использовали ли украинские диверсанты поставленное им оружие на территории Белгородской области. Он подчеркнул, что ВСУ получают вооружение только для обороны. В ответ на вопрос о действиях, если информация подтвердится, премьер призвал не забегать вперед.

Позже появилась информация, что посла Бельгии в России вызвали в МИД РФ, где ему выразили решительный протест. Поводом послужили вскрывшиеся факты применения оружия бельгийского производства диверсионно-разведывательными группировками на территории Белгородской области 22 мая.