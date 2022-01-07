В ГД заявили, что ОДКБ удалось предотвратить мятеж в Казахстане

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что с помощью миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) удалось предотвратить вооруженный мятеж в Казахстане. Так он ответил на слова госсекретаря США Энтони Блинкена в своём Telegram-канале.

Блинкен заявлял, что «у властей Казахстана есть всё для того, чтобы самостоятельно разобраться с протестами». В ответ же Слуцкий напомнил, что у Сирии и Ливии были равные возможности, однако заметил, что США «насаждали» помощь, о которой «никто не просил».

ОДКБ уже удалось стабилизировать ситуацию в Казахстане и предотвратить мятеж, почувствуйте разницу со странами, где насаживали демократию, — написал он.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива примерно втрое на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Однако вскоре эти протесты переросли в вооруженный мятеж, центром которого стала Алма-Ата, бывшая столица Казахстана и крупнейший город страны с населением порядка 2 млн человек.

Глава республики Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днём общенационального траура.