В ГД объяснили, за что Запад «мстит» Грузии поддержкой протестов Депутат Журавлев: Запад мстит Грузии за отказ поддерживать Украину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Западные страны поддерживают протестующих против принятия закона об иноагентах в Грузии, чтобы отомстить властям страны за их отказ вводить санкции против России и поддерживать Украину, заявил в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Депутат предположил, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, заявивший о несоответствии грузинского законопроекта европейским ценностям, заранее знал о готовящихся беспорядках. А президент Грузии Саломе Зурабишвили, поддержавшая оппозицию и выступившая против поправок, по словам Журавлева, сама такой же «иноагент».

Запад мстит Грузии за то, что она не поддержала Украину и отказалась вводить антироссийские санкции. А теперь еще и решилась ограничить западное влияние. Те самые иноагенты — грузинская оппозиция, живущая на средства от грантов и их западных фондов — немедленно устроили провокацию, закидывая парламент бутылками с зажигательной смесью, и добились того, чтобы митингующих разогнала полиция, — заявил Журавлев.

Парламентарий отметил, что хотя законопроект об иноагентах в Грузии является аналогом американского, протесты приветствует и Госдеп. По словам Журавлева, эта ситуация похожа на «какое-то кривое зеркало».

Против оказалась и президент Саломе Зурабишвили, но она и сама вообще-то — такой же иноагент, бывшая или нынешняя французская гражданка, которая и сейчас, что показательно, обращение к грузинскому народу записала в Нью-Йорке, на фоне Статуи свободы. И законом FARA — повторюсь, тем самым, с которого слово в слово списан грузинский — она, конечно, вовсе не возмущена, — обратил внимание депутат.

По его мнению, Запад, «как собака на сене», не хочет отпустить страну из сферы своего влияния, хотя во вступлении в Евросоюз и НАТО Грузии уже отказали.

7 марта парламент Грузии большинством голосов принял законопроект об иноагентах в первом чтении, что спровоцировало беспорядки в Тбилиси. Протестующие против принятия закона оппозиция и ее сторонники, полагающие, что создание реестра иноагентов помешает евроинтеграции, начали собираться у здания парламента в Тбилиси с раннего утра, вечером митинг перерос в столкновения с полицией. Протестующие забрасывали силовиков «коктейлями Молотова», спецназ применял водометы и слезоточивый газ. МВД Грузии сообщало, что в ходе стычек пострадали несколько сотрудников полиции. Эти события назвали «черным днем демократии».