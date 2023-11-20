В ГД раскрыли будущее отношений России и Аргентины при новом президенте Депутат Новиков: отношения России и Аргентины будут зависеть от позиции к БРИКС

Фото: Luciano GonzÃ°lez Torres/XinHua/Global Look Press

Хавьер Милей

Отношения России и Аргентины будут зависеть от позиции нового лидера латиноамериканской страны Хавьера Милея к БРИКС, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Парламентарий напомнил, что в ходе избирательной компании он критиковал предшественников, чтобы собирать голоса по принципу от противного. Однако Новиков не исключил, что в условиях формирования многополярного мира новый президент не откажется от прежнего курса и традиционно хорошие российско-аргентинские отношения сохранятся.

Можно предполагать, что выстроится внятный курс, который не будет противоречить господствующим тенденциям на международной арене. БРИКС стал важным фактором формирования многополярного мира. Для нас наиболее важной лакмусовой бумажкой будет являться отношение нового президента к БРИКС. Я думаю, что традиционно хорошие российско-аргентинские отношения имеют шанс сохраниться, и в этой ситуации в том числе. Во всяком случае мы вправе на это надеяться, — сказал Новиков.

Ранее Милей заявил о планах сотрудничать со «всеми странами свободного мира». Пунктами его предвыборной программы являются долларизация экономики Аргентины и приватизация, в том числе в сферах образования и здравоохранения. Президент также убежден, что Аргентине нужны радикальные реформы.

Милей, возглавляющий Либертарианскую партию, выступает против вступления страны в БРИКС и ее сотрудничества с Россией, Китаем и Бразилией в пользу США и Израиля. Он пообещал ввести антироссийские санкции после своего избрания.