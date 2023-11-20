Новый президент Аргентины обозначил политический курс страны Президент Аргентины Милей собирается сотрудничать со «странами свободного мира»

Фото: Igor Wagner/dpa/Global Look Press

Хавьер Милей

Победивший на выборах президента Аргентины Хавьер Милей заявил о планах сотрудничать со «всеми странами свободного мира», передает РИА Новости. Он оценил текущую ситуацию в стране как критическую. Милей также убежден, что Аргентине, нужны радикальные реформы. Политик известен обещанием сжечь Центральный банк, выступлениями против абортов и за ношение огнестрельного оружия. В начале предвыборной кампании он вышел на сцену с включенной бензопилой, символизируя грядущие радикальные перемены.

Наше обязательство — это демократия, свободная торговля, мир, мы будем работать со всеми странами свободного мира, чтобы построить лучшее будущее, — сказал новоизбранный глава государства.

Кандидат от Либертарианской партии Милей 19 ноября обогнал своего противника — представителя правящей партии Серхио Массу — на 10 п.п. Ему 53 года, он получил экономическое образование. Не женат и не имеет детей. Лучшими друзьями называет своих собак, которые носят имена известных экономистов.

В своей предвыборной программе Милей выступил за долларизацию экономики Аргентины, приватизацию, в том числе в сферах образования и здравоохранения, за отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией в пользу США и Израиля. Также известно, что Милей является противником вступления страны в БРИКС.

Посол РФ в южноамериканской республике Дмитрий Феоктистов ранее выразил надежду на то, что Аргентина останется приверженной многополярности после избрания нового главы государства. Он также призвал к укреплению сотрудничества между Москвой и Буэнос-Айресом.