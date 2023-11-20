Посол России призвал Аргентину сохранить дружбу после президентских выборов РФ рассчитывает на сохранение дружбы с Аргентиной с избранием нового президента

Фото: t.me/EmbRusiaEnArg

Россия надеется, что Аргентина останется приверженной многополярности после избрания нового главы государства, заявил посол РФ в южноамериканской республике Дмитрий Феоктистов. Он также призвал к укреплению сотрудничества между Москвой и Буэнос-Айресом.

Поздравляем аргентинский народ с избранием главы государства. У будущей администрации впереди большая работа по преодолению социально-экономических проблем, укреплению единства общества, повышению роли и веса Аргентины в международных делах. Рассчитываем, что курс на приверженность многополярности, независимости внешнеполитической линии и твердому отстаиванию национальных интересов получит дальнейшее развитие, — указал российский дипломат.

Он подчеркнул, что «вне зависимости от политической конъюнктуры» РФ готова продолжать развивать отношения во всех областях и активно взаимодействовать на многосторонних площадках «в интересах построения справедливого миропорядка».

В Аргентине 19 ноября прошел второй тур выборов главы государства. По его итогам победу одержал глава Либертарианской партии Хавьер Милей. В своей предвыборной программе он выступил за долларизацию экономики Аргентины, приватизацию, в том числе в сферах образования и здравоохранения, за отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией в пользу США и Израиля. Также известно, что Милей является противником вступления страны в БРИКС.