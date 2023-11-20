Победителем на выборах президента Аргентины назвали противника БРИКС Кандидат в президенты Аргентины Масса: на выборах победил Хавьер Милей

Фото: Cristobal Basaure Araya/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кандидат в президенты Аргентины Серхио Масса признал свое поражение и объявил победителем избирательной гонки противника вступления страны в БРИКС Хавьера Милея. Свое заявление, которое приводит РИА Новости, Масса сделал до официального объявления результатов выборов, прошедших в стране 19 ноября.

Результаты оказались не такими, как мы ожидали, я связался с Хавьером Милеем, чтобы поздравить его и пожелать удачи, потому что он — президент, которого большинство аргентинцев выбрало на следующие четыре года. <...> Я его убедил, что самое важное, что мы должны дать аргентинцам этой ночью, это сообщение, что диалог и уважение — это лучшая дорога, — сказал Масса.

После подсчета 86,59% бюллетеней Хавьер Милей набирает 55,95% голосов избирателей. У министра экономики страны Серхио Массы 44,04%.

Аргентина в настоящее переживает серьезный экономический кризис. Инфляция с начала года составила 120%, уровень бедности превышает 40%. Также известно, что страна почти лишилась международных резервов и вынуждена прибегать к помощи Китая для оплаты долгов МВФ.

Хавьеру Милею 53 года, он получил экономическое образование. Не женат и не имеет детей. Лучшими друзьями называет своих собак, которые носят имена известных экономистов. Милей пришел в политику несколько лет назад, присоединившись в 2019 году к Либертарианской партии. С 2021 года был депутатом. Благодаря регулярным выступлениям на ТВ и любви к ярким перформансам, он завоевал поддержку молодежи, которая стала, согласно опросам, его главным электоратом.

В своей предвыборной программе Милей выступил за долларизацию экономики Аргентины, приватизацию, в том числе в сферах образования и здравоохранения, за отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией в пользу США и Израиля. Также известно, что Милей является противником вступления страны в БРИКС.

Ранее стало известно, что детям кандидата в президенты Аргентины Серхио Массы начали угрожать расправой. Малена Гальмарини, жена Массы, заявила, что некоторое время назад сторонники Хавьера Милея обнародовали персональные данные членов ее семьи, в том числе и телефонные номера несовершеннолетних Томаса и Милагрос. После этого детям начали приходить сообщения с угрозами. На данный момент ведется расследование, пятеро человек уже задержаны.