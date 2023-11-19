Детям кандидата в президенты Аргентины пригрозили расправой Дети кандидата в президенты Аргентины Массы начали получать угрозы

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Детям кандидата в президенты Аргентины Серхио Массы начали угрожать расправой, сообщил телеканал TN. На данный момент ведется расследование, пятеро человек уже задержаны.

Малена Гальмарини, жена Массы, заявила, что некоторое время назад сторонники другого кандидата в президенты — Хавьера Милея — обнародовали персональные данные членов ее семьи, в том числе и телефонные номера несовершеннолетних Томаса и Милагрос. После этого детям начали приходить сообщения с угрозами. Федеральный судья Мария Сервини предписала постоянную охрану Гальмарини и наследникам.

Ранее в Москве у атташе по сельскохозяйственным вопросам посольства Аргентины, полномочного министра южноамериканской страны Алонсо Пабло Феррандо украли электросамокат. Феррандо приехал на своем самокате к торгово-развлекательному центру, припарковал транспорт и отправился за обновками. После шопинга дипломат не обнаружил свое средство передвижения на положенном месте и немедленно обратился в полицию.

Минувшим летом в Киеве обокрали атташе посольства США. Американский дипломат лишился айфона, кошелька и банковских карт, с одной из которых грабители успели снять $400 (около 36,6 тысячи рублей).