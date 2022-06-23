В ФРГ допустили трёхкратный рост счетов за газ для потребителей Глава ФСА Мюллер: счета за газ для немецких потребителей могут вырасти в три раза

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер предупредил, что счета за газ для немецких потребителей могут вырасти в три раза. Своё заявление он сделал на фоне сокращения поставок топлива из России. Слова главы ФСА прозвучали в эфире телеканалов RTL и N-TV

Когда вы делаете прогноз, это во многом зависит от того, как вы отапливаете, как построено ваше здание. Однако прежний счет за газ может вырасти в три раза, — сказал Мюллер.

Он также добавил, что с момента сокращения поставок российского газа на минувшей неделе уровень цен уже вырос на 50% и многие импортёры заявляют, что хотели бы переложить данную финансовую нагрузку на потребителей.

По мнению Мюллера, необходимо активировать механизм корректировки цен, разрешённый на втором этапе плана по реагированию на напряжённую ситуацию с поставками газа. Произойдёт ли это, зависит от дальнейшего развития ситуации с газовыми потоками. Глава ФСА напомнил, что с 11 ибля начнётся плановая ежегодная инспекция газопровода «Северный поток», в связи с чем он будет полностью остановлен.

И мы не знаем, что случится потом, — резюмировал Мюллер.

Ранее вице-канцлер Хабек сообщил, что правительство ФРГ повысило степень готовности реагирования на напряжённую ситуацию с поставками газа до второй из трёх. Предполагается, что эта мера должна позволить стране заполнить газовые хранилища запасами на зиму, несмотря на сокращение поставок топлива из России.

Вторая степень говорит о том, что правительство может рекомендовать компаниям экономить газ. При третьей степени роль распределителя топлива берёт на себя ФСА, которое определяет, кто и в каком порядке будет получать газ.