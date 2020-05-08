В ЕС призвали страны построить лучший мир после пандемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/7f34f6a0-914b-11ea-a597-fa163e074e61_660.jpg Фото: Davide Fracassi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кризис, связанный с последствиями пандемии коронавируса, даёт возможность странам построить лучший мир, как это произошло после Второй мировой войны. Об этом 8 мая заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Этот кризис даёт нам возможность отстроиться заново, подобно тому, как наши предшественники создали лучший мир на пепелище войны. Главный способ сделать это — полное выполнение Целей устойчивого развития 2030 и Парижского соглашения по климатическим изменениям, — цитирует ТАСС чиновника.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что если страны объединят усилия в борьбе с коронавирусом, то инфекция будет побеждена, как это было 40 лет назад с оспой.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,8 млн человек, погибли свыше 269 тысяч, выздоровели более 1,2 млн.

В России на 8 мая общее число инфицированных достигло 187 859 (+10 699 за последние сутки), 26 608 пациентов выздоровели (+2805 за последние сутки), умерли 1723 человека (+98 за последние сутки). В Москве 98 522 заболевших (+5846 за последние сутки), выздоровели 10 256, умерли 956.