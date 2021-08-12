В Британии назвали лучшую еду для укрепления иммунитета во время пандемии

Некоторые продукты могут способствовать защите иммунной системы в борьбе с бактериями и вирусами. Об этом сообщила британская газета The Telegraph.

По словам британского врача Дона Харпера, организму необходимо достаточное количество витамина C, который содержится в овощах и фруктах. Также выработке этого витамина способствует здоровый сон.

Высокое содержание необходимых для организмов витаминов A и C наблюдается в брокколи. Однако диетологи советуют обратить внимание на правильную термическую обработку капусты в целях сохранения её полезных свойств.

Самая большая концентрация витамина C среди всех известных фруктов и овощей содержится в красном перце. Почти в три раза больше, чем в цитрусовых.

Помимо этого, учёные указали на полезные свойства черники, которая участвует в защите дыхательной системы. А немаленькое количество витаминов С и Е в чесноке не только защищает иммунитет, но и препятствует появлению раковых клеток.

Исследователи также рекомендуют добавлять в своей рацион питания шпинат и кефир.

Ранее диетолог Римма Мойсенко рассказала россиянам о продуктах для восстановления после коронавируса. В это число вошли ягоды, овощи и фрукты, которые были выращены в России или на своём дачном участке.