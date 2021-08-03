Россиянам назвали продукты для восстановления после коронавируса

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Сибирячка умерла от коронавируса во время лечения в больнице. При этом родные погибшей считают, что её заразили в больнице. Об этом пишет «КП-Новосибирск».

Из-за того, что 65-летнюю женщину мучили боли в спине и болели почки, она решила лечь в больницу в Бердске 9 июля. Однако уже через две недели её родным сообщили, что...