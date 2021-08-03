Россиянам назвали продукты для восстановления после коронавируса
Ярослав Бодряшкин
Ярослав Бодряшкин
15:20, 03 августа 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Люди, которые переболели коронавирусом, должны ввести в рацион ягоды, овощи и фрукты, которые были выращены в России или на своём дачном участке. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказала кандидат медицинских наук, терапевт и диетолог Римма Мойсенко.
После коронавируса нам нужны овощи, фрукты и ягоды. Нам, бесспорно, нужны антиоксиданты. Нужны и полипренолы, и полифенолы — это изысканные антиоксиданты, которые содержатся в ягодах тёмного цвета, — отмечает диетолог.
В перечень таких ягод входит черноплодная рябина, смородина, малина и вообще вся палитра ярких ягод, которые являются отличным антиоксидантами для организма человека, сообщает Мойсенко.
Также крайне важно наладить работу кишечника, которому нужна клетчатка, содержащаяся в свежих овощах и свекольной ботве, подчеркнула диетолог. Кроме клетчатки, организм наполнится витамином В9, фолиевой кислотой и дополнительной порцией антиоксидантов.
Ранее Мойсенко рассказала, кому полезно вегетарианство. Полностью отказаться от мяса стоит людям старше 45 лет. По мнению врача, переход на вегетарианскую диету в таком возрасте поможет сохранить молодость.