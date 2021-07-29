В Белоруссии назвали цель встречи Тихановской и Байдена

Для экс-кандидата на пост главы Белоруссии Светланы Тихановской было очень важно, что президент США Джо Байден обратил на неё внимание. При этом для главы Белого дома эта встреча носила символический характер. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил белорусский политолог Алексей Дзермант.

Я не думаю, что Байден будет пристально заниматься белорусским вопросом. Для Тихановской же важно, что лидер западного мира обратил на неё внимание. Для неё это выражение поддержки. Тихановская стремилась попасть на эту встречу всеми силами, — высказал мнение Дзермант.

По его словам, это мероприятие позволит Тихановской и дальше рассказывать, что её принимают как лидера Белоруссии.

Встреча Байдена и Тихановской прошла в США 28 июля. Лидер белорусской оппозиции заявила, что рада этому мероприятию. Она подчеркнула, что суверенитет Белоруссии не подлежит обсуждению и торгу. По словам Тихановской, любые сделки, подписанные «нелегитимным режимом» действующего главы республики Александра Лукашенко, являются незаконными.

Ранее с оппозиционеркой встретился помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он пообещал, что Вашингтон введёт новые санкции против Минска. Политик отметил, что Белый дом продолжит привлекать власти Белоруссии «к ответственности за их действия».