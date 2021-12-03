В Баку назвали причину отмены встречи министров Азербайджана и Армении

Азербайджан в ответ на провокацию Армении не посчитал целесообразным проведение встречи глав МИД двух стран Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме. За несколько часов до переговоров, намеченных на 3 декабря, Ереван совершил провокацию — появилась информация о незаконном посещении армянскими парламентариями территорий Азербайджана, говорится в сообщении, распространённом азербайджанским внешнеполитическим ведомством.

Несмотря на предпринимаемые Азербайджаном шаги по нормализации отношений между двумя странами, Армения продолжает свои военно-политические провокации. Эта позиция Армении подрывает миротворческие усилия в регионе, — сообщили в МИД.

По словам главы пресс-службы азербайджанского внешнеполитического ведомства Лейлы Абдуллаевой, 2–3 декабря в Стокгольме состоялось 28-е заседание Совета министров ОБСЕ, в котором принял участие Байрамов.

Азербайджан всегда выступает за диалог, и на предыдущих встречах в Нью-Йорке, Минске и Париже глава азербайджанского МИД довёл до сведения противоположной стороны позицию Баку по вопросам нормализации армяно-азербайджанских отношений в постконфликтный период, отметили во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана.

11 ноября сообщалось, что Мирзоян и Байрамов провели переговоры при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика. В ходе беседы стороны обменялись мнениями о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией с учётом новых реалий в Карабахе.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.