В Австрии в 2022 году разрешат ассистированный суицид

В Австрии в 2022 году разрешат неизлечимо больным воспользоваться ассистированным суицидом. Это вид самоубийства, совершаемый с использованием помощи другого человека. В данном случае предполагается предоставление специального препарата, приводящего к смерти, сообщает Австрийское агентство печати.

Правительство согласовало новое законодательное регулирование эвтаназии в Австрии. Любой, кто захочет использовать помощь в самоубийстве, может составить завещание о смерти начиная с 2022 года. Воспользоваться таким правом смогут тяжелобольные или неизлечимо больные люди, кроме несовершеннолетних, — говорится в сообщении.

Отмечается, что прежде, чем тяжелобольной человек решит оформить соответствующее распоряжение, ему понадобится получить одобрение от двух врачей, один из которых должен специализироваться на паллиативной медицине.

Затем он должен будет самостоятельно принять препарат пероральным путём. Если пациент испытывает проблемы с глотанием, то он сможет ввести препарат самостоятельно через зонд.

В декабре парламент Австрии должен будет проголосовать в поддержку нового закона. Вступить в силу он должен с 1 января 2022 года. При этом активная прямая эвтаназия — без согласия пациента, по-прежнему останется под запретом.

Ранее социолог Сергей Белановский заявил, что широкое распространение эвтаназии в России снизит финансовую нагрузку на государственные фонды и ослабит напряжённость в обществе.