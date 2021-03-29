Социолог высказался за эвтаназию при отсутствии достойной пенсии

https://static.news.ru/photo/47190728-9098-11eb-af92-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Широкое распространение эвтаназии в России снизит финансовую нагрузку на государственные фонды и ослабит напряжённость в обществе. Такое мнение высказал социолог Сергей Белановский.

Нужно ввести право на эвтаназию. Если современные денежные системы не дают возможности делать накопления, то есть вынуждают человека жить сегодняшним днём, остаётся прокутить всё заработанное, а потом достойно уйти из жизни, — приводит издание «Новые Известия» слова специалиста.

По мнению Белановского, в России де-факто не существует средств накопления, так как из-за инфляции и специфики отечественной пенсионной системы гражданин не может быть уверен, что после выхода на пенсию получит хоть что-нибудь.

Лично я ни копейки не дам (а точнее — по факту не дал) ни в какой пенсионный фонд, потому что не верю. Кто как, а я 1998 год не забыл, — написал социолог.

Он напомнил об опросе ВЦИОМа, в соответствии с результатами которого более 80% россиян высказались за то, чтобы разрешить страдающим тяжёлыми неизлечимыми болезнями добровольно уходить из жизни. По словам Белановского, организация, предоставляющая услуги эвтаназии, уже давно существует в Швейцарии.

Как сообщал NEWS.ru, парламент Португалии в конце января одобрил законопроект о разрешении эвтаназии, 136 депутатов поддержали проект закона, 78 парламентариев выступили против, четверо воздержались. В документе оговаривается, что эвтаназию могут проводить только специалисты в области здравоохранения по просьбе совершеннолетнего человека, который находится «в ситуации крайней степени страдания» из-за неизлечимой болезни или травмы.