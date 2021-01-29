Парламент Португалии одобрил законопроект о разрешении эвтаназии

Португальский парламент одобрил законопроект, в котором предлагается разрешить эвтаназию неизлечимо больным пациентам, испытывающим невыносимые страдания.
136 депутатов поддержали проект закона, 78 парламентариев выступили против, четверо воздержались,
Закон вступит в силу, если его подпишет президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза. Глава государства вправе направить документ на рассмотрение Конституционного суда или наложить на него вето.
В случае принятия закона Португалия станет седьмой страной в мире и четвёртой в Европе, где разрешена эвтаназия. Процедура легальна в Швейцарии, Бельгии, Нидерландах, Люксембурге, Канаде, Колумбии и в нескольких штатах США. В Индии разрешена пассивная эвтаназия (отключение систем жизнеобеспечения).
В апреле 2020 года Верховный суд Нидерландов разрешил проводить эвтаназию людям с тяжёлой формой слабоумия, которые сообщили о таком желании в письменной форме до развития патологии, передавал NEWS.ru.