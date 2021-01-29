Парламент Португалии одобрил законопроект о разрешении эвтаназии

https://static.news.ru/photo/2aa6d600-6254-11eb-9629-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Португальский парламент одобрил законопроект, в котором предлагается разрешить эвтаназию неизлечимо больным пациентам, испытывающим невыносимые страдания.

136 депутатов поддержали проект закона, 78 парламентариев выступили против, четверо воздержались, сообщает Diario de Noticias. В документе оговаривается, что эвтаназию могут проводить только специалисты в области здравоохранения по просьбе совершеннолетнего человека, который находится «в ситуации крайней степени страдания» из-за неизлечимой болезни или травмы. Процедуру предлагается проводить как в государственных, так и в частных медучреждениях, имеющих лицензию и разрешение на оказание медпомощи.

Закон вступит в силу, если его подпишет президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза. Глава государства вправе направить документ на рассмотрение Конституционного суда или наложить на него вето.

В случае принятия закона Португалия станет седьмой страной в мире и четвёртой в Европе, где разрешена эвтаназия. Процедура легальна в Швейцарии, Бельгии, Нидерландах, Люксембурге, Канаде, Колумбии и в нескольких штатах США. В Индии разрешена пассивная эвтаназия (отключение систем жизнеобеспечения).

В апреле 2020 года Верховный суд Нидерландов разрешил проводить эвтаназию людям с тяжёлой формой слабоумия, которые сообщили о таком желании в письменной форме до развития патологии, передавал NEWS.ru.