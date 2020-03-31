https://static.news.ru/photo/a2dd6550-7347-11ea-9fe2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bai Xuefei/Xinhua/Global Look Press

Австралийцам запретили покупать более 12 бутылок вина и двух ящиков пива в день. Об этом договорились крупные ритейлеры в Австралии.

Согласно новым правилам, супермаркеты и магазины будут продавать не более 12 бутылок вина и двух ящиков пива в одни руки в сутки, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что в Австралии, как и в других станах, продажи алкогольных напитков стали расти в стране после того, как местные власти закрыли пабы, бары и рестораны в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал ретейлеров за снижение цены на алкоголь после объявления президентом нерабочей недели из-за коронавируса. По его мнению, за это необходимо наказывать, вплоть до закрытия торговых точек.