Австралийцам запретили покупать более 12 бутылок вина и двух ящиков пива в день. Об этом договорились крупные ритейлеры в Австралии.
Согласно новым правилам, супермаркеты и магазины будут продавать не более 12 бутылок вина и двух ящиков пива в одни руки в сутки,
Отмечается, что в Австралии, как и в других станах, продажи алкогольных напитков стали расти в стране после того, как местные власти закрыли пабы, бары и рестораны в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Ранее NEWS.ru писал, что депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал ретейлеров за снижение цены на алкоголь после объявления президентом нерабочей недели из-за коронавируса. По его мнению, за это необходимо наказывать, вплоть до закрытия торговых точек.
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