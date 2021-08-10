В Австралии назвали лучшей «политизированную» вакцину «Спутник V»

Российская вакцина «Спутник V» является одной из наиболее действенных и эффективных, однако её широкому применению мешает политика. Такое мнение выразили австралийские эксперты в области эпидемиологии и вирусологии в интервью изданию The Sydney Morning Herald.

Это отличная вакцина, эффективность которой превышает 92%, что ставит её в один ряд с западными препаратами, — отметил профессор исследовательского медицинского Института Бернета Майкл Тул.

Эксперты подчеркнули, что быстрое создание вакцины не должно вызывать сомнений, так как у российских учёных была своя платформа для неё. К тому же у «Cпутника V» нет побочных эффектов в виде проблем со свёртываемостью крови, как у некоторых зарубежных вакцин.

Австралийские учёные рассказали, что не понимают, почему ВОЗ до сих пор не зарегистрировала российскую вакцину. По их мнению, «политика играет определённую роль в том, что «Спутник V» пока не получил широкого распространения». Они считают, что препараты, подобные российской вакцине, могут оказаться панацеей, но политика затрудняет принятие правильных решений.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал о кампании Запада против российских медицинских препаратов, в том числе против вакцины от коронавируса. По его словам, Запад отказывается признать, что наработки российских учёных способны помочь, и ведёт целенаправленную кампанию против российских препаратов.