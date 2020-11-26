В Англии рекомендовали не обниматься с родственниками на Рождество

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Жители Великобритании должны соблюдать необходимые меры предосторожности, чтобы число заражений коронавирусом снова не пошло вверх. Об этом заявил главный санитарный врач Англии Крис Уитти.

Хотел бы я, чтобы люди на Рождество встретились семьями. <...> Но я бы не стал советовать людям обнимать и целовать своих возрастных родственников, — цитирует его ТАСС.

Уитти добавил, что это не будет считаться преступлением, но это будет «неразумно». Любой человек может оказаться носителем вируса.

Ранее премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон также призвал «пережить жёсткую зиму», при этом не нагружая систему здравоохранения страны. При этом в период с 23 по 27 декабря в Великобритании смягчат жёсткие меры. На эти пять праздничных дней семьям, живущим отдельно, будет разрешено встречаться и проводить время вместе.

Кроме того, после 3 декабря в Великобритании откроются магазины непродовольственных товаров, спортзалы, спорт-центры, парикмахерские, люди смогут встречаться на улице, собираясь не более чем по шесть человек. Пабы и рестораны смогут работать в прежнем режиме, существовавший запрет на работу после 22:00 будет снят.

При этом в ряде регионов будет действовать максимальный уровень ограничений, который схож с локдауном. Во время него не будут работать гостиницы, спортзалы и непродовольственные магазины. Джонсон не уточнил, какие конкретно регионы подпадут под такой уровень ограничений.

Как писал NEWS.ru, вместо введённого в Англии локдауна, который закончится 3 декабря, в стране будет действовать ужесточённая трёхуровневая система местных ограничений.