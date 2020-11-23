Власти Британии отменят режим жёстких ограничений из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/003eb7d6-2daa-11eb-b256-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вместо введённого в Англии локдауна, который закончится 3 декабря, в стране будет действовать ужесточённая трёхуровневая система местных ограничений. Этот план рассчитан до весны.

Наш план рассчитан на то, чтобы безопасно дотянуть до весны, — заявил премьер-министр страны Борис Джонсон.

Он напомнил, что уровень распространения коронавирусной инфекции остаётся в стране очень высоким, а зима является пиком вирусных заболеваний.

После 3 декабря в Великобритании откроются магазины непродовольственных товаров, спортзалы, спортцентры, парикмахерские, люди смогут встречаться на улице, собираясь не более, чем по шесть человек. Пабы и рестораны смогут работать в прежнем режиме, существовавший запрет на работу после 22:00 будет снят.

При этом в ряде регионов будет действовать максимальный уровень ограничений, который схож с локдауном. Во время него не будут работать гостиницы, спортзалы и непродовольственные магазины. Джонсон не уточнил, какие конкретно регионы подпадут под такой уровень ограничений. Об этом будет объявлено в четверг, 26 ноября.

На Рождество в стране будут смягчены ограничения. Более конкретная информация появится после согласования с властями Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии, сообщает РИА Новости.

По данным университета Джонса Хопкинса, всего в Великобритании зарегистрировано 1 515 812 случаев заражения коронавирусом, за всё время пандемии умер 55 121 человек.

Как писал NEWS.ru, в Британии рассматривают возможность выдавать гражданам специальные пропуска, которые позволят им не находиться на изоляции и следовать правилам социального дистанцирования. Люди, получившие такие пропуска, смогут свободно передвигаться по улицам без масок и видеться с родственниками. По данным британских СМИ, такая идея находится на стадии обсуждения.