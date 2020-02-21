https://static.news.ru/photo/db34c974-54bc-11ea-a509-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

В Японии в возрасте 87 лет скончался Икэда Масахо. Он был членом экипажа рыболовецкой шхуны, которая оказалась в районе испытания американской водородной бомбы 1 марта 1954 года.

У пожилого человека был рак желудка, сообщает NHK.

Соединённые Штаты проводили операцию у атолла Бикини Маршалловых островов. Рыбаки, а их было 23, оказались вблизи этого участка. На них выпали осадки в виде радиоактивного пепла.

Когда в Японии мужчин лечили от лучевой болезни, их случайно заразили гепатитом С. Эта ошибка стала фатальной для одного члена команды: Кубояма Айкити умер от цирроза печени, осложнённого гепатитом С. Многие рыбаки дожили до 70 и более лет.

Ранее NEWS.ru писал, что два здания, переживших атомную бомбардировку США, намерены снести в Хиросиме к 2022 году. По мнению чиновников, они сильно обветшали и могут обрушиться в случае землетрясения. Некоторые жители Хиросимы не потеряли надежду спасти объекты и использовать их в качестве лекционных залов или художественных студий. Группу местных активистов возглавляет 89-летний Ивао Наканиши, переживший атаку в 1945 году.