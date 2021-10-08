Умер первый президент Ирана

Скончался первый президент Ирана Абольхасан Банисадр. Ему было 88 лет. Известно, что он долго болел. Об этом сообщает Radio Farda со ссылкой на его семью.

Политик умер в парижской больнице Сальпетриер после продолжительной болезни.

Банисадр начал политическую деятельность в 60-х годах прошлого века. Дважды сидел в тюрьме за антиправительственные выступления. В 1964 году бежал во Францию, где присоединился к исламской оппозиции в изгнании во главе с аятоллой Хомейни. В 1979 году вернулся вместе с ним в Иран. Некоторое время занимал пост министра экономики и финансов и одновременно (в течение нескольких недель) министра иностранных дел в переходном правительстве Ирана. Был одним из соавторов новой конституции страны.

Банисадр был избран президентом в 1980 году на первых демократических выборах после Исламской революции. Он находился у власти в течение полутора лет.

В июне 1981-го местный парламент вынес Банисадру импичмент с формулировкой «за деятельность, направленную против исламского духовенства». После этого ему пришлось бежать из страны. Все эти годы он жил во Франции.

Ранее в Тегеране прошла церемония утверждения в должности нового президента Ирана Ибрахима Раиси.