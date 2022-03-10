Украинский депутат заявил, что Зеленский давно находится за границей
Депутат Верховной рады Илья Кива: Зеленский уже давно находится за границей
Никита Чайка
Никита Чайка
12:09, 11 марта 2022
Президент Украины Владимир ЗеленскийФото: Volodymyr Zelensky/Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский давно находится за границей и именно оттуда «продолжает записывать свои воззвания», заявил в Telegram депутат Верховной рады Илья Кива. По его словам, страны Запада имитируют поддержку Украины и делают это по большей части для своего избирателя.
Зеленский давно находится за границей и оттуда продолжает записывать свои воззвания, — говорится в сообщении.
Ранее Владимир Зеленский записал видеообращение из своего офиса в Киеве как доказательство своего пребывания на Украине. Однако пользователи обнаружили ряд странностей на видеозаписи, которые свидетельствуют о возможном видеомонтаже.
В Telegram-канале «Война с фейками» заявили, что Зеленский покинул Киев, а его обращение, вероятно, видеомонтаж. Там считают, что глава Украины может скрываться во Львове или в румынском городе Брашов.
По данным сайта Flightradar, ранее неидентифицированный самолёт вылетел в сопровождении четырёх вертолётов ВСУ от границы Украины и Румынии. Именно около Брашова его полёт оборвался, а позднее в аэропорту румынского города зашли на посадку три воздушных судна, которые не передали информацию о себе.