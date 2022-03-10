Украинский депутат заявил, что Зеленский давно находится за границей

Президент Украины Владимир Зеленский давно находится за границей и именно оттуда «продолжает записывать свои воззвания», заявил в Telegram депутат Верховной рады Илья Кива. По его словам, страны Запада имитируют поддержку Украины и делают это по большей части для своего избирателя.

Зеленский давно находится за границей и оттуда продолжает записывать свои воззвания, — говорится в сообщении.

Ранее Владимир Зеленский записал видеообращение из своего офиса в Киеве как доказательство своего пребывания на Украине. Однако пользователи обнаружили ряд странностей на видеозаписи, которые свидетельствуют о возможном видеомонтаже.

В Telegram-канале «Война с фейками» заявили, что Зеленский покинул Киев, а его обращение, вероятно, видеомонтаж. Там считают, что глава Украины может скрываться во Львове или в румынском городе Брашов.