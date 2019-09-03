https://static.news.ru/photo/36b4fbf4-ce65-11e9-af0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: National Bank Of Ukraine/flickr.com

Украина окончательно рассчиталась с Международным валютным фондом (МВФ) по программе stand-by 2014 года. Финальные платежи составили $156 млн.

Украина окончательно рассчиталась с Международным валютным фондом по программе stand-by, начатой в 2014 году, — передаёт агентство УНИАН заявление Нацбанка.

Таким образом, по заявлению министра финансов Оксаны Маркаровой, Украина подготовилась к приезду миссии МВФ для обсуждения новой программы кредитования. На Украине надеются, что она станет последней и далее страна сможет обходиться без займов.

Как писал News.ru, украинский бизнесмен Игорь Коломойский призывал объявить на Украине дефолт и отказаться от помощи «кровопийц» из МВФ. Подобный шаг он считает «честным заявлением о своей неплатёжеспособности» и «первым этапом очищения и выздоровления». Данную стратегию предприниматель обсуждал, по его словам, осенью прошлого года с тогда ещё будущим президентом Владимиром Зеленским.