Украина оказалась для НАТО гиблым делом: новости СВО на вечер 1 мая Последние новости об СВО на Украине

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Минобороны РФ опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на Украине. В ночь на 1 мая российские войска нанесли групповой ракетный удар оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Цель была достигнута, все назначенные объекты поражены. Нарушена работа предприятий по выпуску боеприпасов, вооружений и техники для ВСУ.

На Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях за сутки были уничтожены до 540 украинских военнослужащих, две гаубицы Д-20, три гаубицы Д-30, самоходная артиллерийская установка «Акация», две гаубицы «Мста-Б» и один танк.

Средствами противовоздушной обороны были поражены восемь беспилотников ВСУ. Действия трех диверсионно-разведывательных групп пресекли в ДНР и ЛНР. В районе населенного пункта Избицкое в Харьковской области и в районе Новоукраинки в ДНР ликвидированы склады боеприпасов 127-й и 53-й механизированных бригад ВСУ. Кроме того, ВС России уничтожили командно-наблюдательный пункт батальона 72-й мехбригады ВСУ в районе Угледара.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что три бригады ВСУ лишились материально-технической базы для контрнаступления в результате удара российских войск по объектам в Павлограде Кировоградской области. По словам Рогова, удар был нанесен по основным запасам вооружений и топлива ВСУ.

Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер предрек ВСУ тяжелое контрнаступление из-за больших потерь в украинской армии. Однако решение все равно остается за Киевом, добавил он.

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Киев не готов к контрнаступлению. По его словам, российские войска уже уничтожили 90% техники и вооружений, которые Запад поставил ВСУ. Полковник также отметил, что в кругах НАТО называют Украину «гиблым делом», а использование сил Альянса — «безнадежной затеей».

Фото: Министерство обороны РФ Работа батареи «Мста-С» ВДВ

Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил о сложной ситуации в Артемовске. По его словам, в районе города идут интенсивные бои, оборону пытаются прорвать на нескольких направлениях. Военачальник добавил, что украинские военные подвергаются многочисленным атакам ВС РФ.

Военный разведчик Анатолий Матвийчук высказал мнение, что ВСУ могут нанести удары по территории России 9 мая. По его словам, для этого Киев будет искать агентов в центральной части РФ, а также в Калининграде, где наибольший интерес для ВСУ может представлять военно-морская база.

Командующий военно-воздушными силами Украины Николай Олещук опубликовал фотографию самолета Су-25 с американскими авиационными ракетами Zuni, которые США обещали поставить Киеву в январе. Поставки были анонсированы в рамках пакета военной помощи на $2,75 млрд, в который включили 4000 таких снарядов. Неуправляемые ракеты класса «воздух-земля» предназначены для поражения наземных целей, фортификационных сооружений и других объектов. Они могут пробивать броню толщиной около 500 миллиметров. Максимальная дальность прицельного огня составляет восемь километров.

Папа римский Франциск призвал Украину отказаться от контрнаступления и перейти к дипломатии. По словам понтифика, которые приводит председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, добиться урегулирования конфликта на поле боя невозможно, поэтому стороны должны сесть за стол переговоров. Глава Римско-католической церкви также заявил, что готов направить в Москву и Киев своих представителей для организации переговорного процесса.