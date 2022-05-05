На Украине арестованы 33 тысячи тонн минудобрений из России и Белоруссии

Фото Виктор Лисицын/Global Look Press

Генпрокуратура Украины наложила арест на 33 тысячи тонн минеральных удобрений, принадлежащих российским и белорусским предприятиям, сообщили в ведомстве. В настоящее время решается вопрос о конфискации имущества в пользу государства.

Арестовано имущество в рамках расследования уголовного производства по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины), — говорится в сообщении.

По данным офиса генпрокурора, минудобрения были отправлены на территорию Украины в нарушение таможенного законодательства. Их оценочная стоимость составляет 650 млн гривен.

10 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, по которому власти могут в принудительном порядке изымать собственность России и её резидентов на территории страны. Документ распространяется на все объекты собственности россиян.

Впоследствии на Украине арестовали 12 российских транспортных самолётов «Руслан» по заявлению украинского госпредприятия «Антонов». Кроме того, компания «Укрзализныця» («Украинские железные дороги») объявила о национализации более чем трёх тысяч железнодорожных вагонов из РФ.

В порту Черноморска Одесской области был задержан для последующего изъятия российский нефтяной танкер «Волгонефть-268», который находился на Ильичёвском судоремонтном заводе.