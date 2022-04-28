На Украине задержали российский танкер Генштаб Украины сообщил о задержании российского танкера в порту Черноморска

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В порту Черноморска Одесской области задержан для последующего изъятия российский нефтяной танкер «Волгонефть-268», который находился на Ильичевском судоремонтном заводе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ. В ведомстве уточнили, что, в момент ареста на судне был установлен замбийский флаг.

Задержан для последующей конфискации нефтяной танкер «Волгонефть-268», — говорится в сообщении

10 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, по которому власти могут начать принудительно изымать собственность России и её резидентов на территории страны. Документ распространяется на все объекты собственности россиян.

Позже на Украине арестовали двенадцать российских транспортных самолётов «Руслан» по заявлению украинского госпредприятия «Антонов». Об этом сообщили представители юридической компании Ilyashev & Partners. Также компания «Укрзализныця» («Украинские железные дороги») объявила о национализации более, чем трёх тысяч российских железнодорожных вагонов.