На Украине арестовали 12 российских транспортных самолётов «Руслан»
Александр Чеков
Александр Чеков
13:32, 01 апреля 2022
Самолёт «Руслан»Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press
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Двенадцать транспортных самолётов «Руслан» российской авиакомпании арестованы на Украине по заявлению украинского госпредприятия «Антонов». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителей юридической компании Ilyashev & Partners.
По заявлению компании «Антонов» наложен арест на 12 транспортных самолётов Ан-124-100 «Руслан» российской авиакомпании. Ilyashev & Partners представляют интересы стратегического госпредприятия Украины в этом деле, — говорится в сообщении.
Компания «Укрзализныця» («Украинские железные дороги») ранее объявила о национализации российских железнодорожных вагонов, находящихся на Украине. Национализация коснётся более чем трёх тысяч элементов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о «принудительном изъятии» на Украине объектов собственности России и её резидентов, а также пригрозил конфисковать имущество «российских пропагандистов» по мотивам общественной необходимости. Документ будет распространяться на все объекты собственности.