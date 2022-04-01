На Украине арестовали 12 российских транспортных самолётов «Руслан»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского президента. В ходе беседы лидеры двух стран обсудили ситуацию вокруг Украины.

Главы государств поздравили друг друга с наступающим праздником — Днём единения народов Белоруссии и России, — говорится в сообщении. Также в ходе телефонных переговоров стороны обсудили состояние и перспективы развития...