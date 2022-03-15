«Украинские железные дороги» сообщили о национализации российских вагонов

Компания «Укрзализныця» («Украинские железные дороги») национализирует российские железнодорожные вагоны. Как сообщило агентство УНИАН в своём Telegram-канале, национализация коснётся более чем трёх тысяч вагонов.

«Укрзализныця» начинает процедуру национализации российских вагонов в Украине. Это более трёх тысяч штук. Теперь они будут работать на экономику нашей страны! — говорится в публикации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о «принудительном изъятии» на Украине объектов собственности России и её резидентов, а также пригрозил конфисковать имущество «российских пропагандистов» «по мотивам общественной необходимости».

В ответ на это глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому и украинским олигархам могут грозить ответные меры по конфискации их собственности в России. По его словам, Зеленский сделал свой выбор в сторону русофобии и будет стремиться к тотальной национализации имущества всех россиян на территории Украины. Форманчук заверил, что подобные решения украинской власти никому не сойдут с рук и за тотальной национализацией на Украине последуют зеркальные меры со стороны России.