Укол дротиком: NASA готовится к обороне Земли Если человечество ничего не будет предпринимать, то дождется катастрофы, сравнимой по мощности с юкатанской или аризонской

Фото: gribbsp1/Keystone Press Agency/Global Look Press

Космический аппарат DART

Американское аэрокосмическое агентство NASA провело первое в истории «боевое» испытание технологии DART, которая призвана спасти Землю от возможного столкновения с астероидом. Получилось ли изменить траекторию астероида, в NASA пока затрудняются сказать. NEWS.ru поискал ответ на другой вопрос: насколько вообще оправданна трата денег и сил на такие опыты, если, по расчетам астрономов, вероятность катастрофического столкновения крупного астероида с нашей планетой составляет один шанс на несколько миллионов?

Несмотря на то что астрономы оценивают вероятность прямого столкновения крупного (то есть такого, который не успеет сгореть в атмосфере) астероида с Землей как практически ничтожную, NASA тем не менее предпочитает не игнорировать даже её. Во вторник агентство объявило, что аппарат, запущенный по программе DART (что расшифровывается как Double Asteroid Redirection Test, «Испытание возможности перенаправления двойного астероида», а также означает «дротик»), после десяти месяцев пути успешно столкнулся на скорости 22 530 км в час с малым небесным телом, что и было задачей миссии.

Столкновение с астероидом Диморфус является первым в истории успешным испытанием технологии защиты Земли от угрожающих ей астероидов и комет, если таковые будут обнаружены. Помимо чисто технологического успеха, эта миссия превратила научную фантастику в реальность и служит объединению всего человечества, — заявил администратор NASA Билл Нельсон.

Данный астероид, отстоящий от Земли на 11 млн километров, выбран в качестве мишени не потому что он угрожает нашей планете, а потому что он составляет пару с другим, большим по размеру астероидом Дидимус, и по этой причине астрономам будет проще проследить изменение орбиты Диморфуса после его столкновения с 570-килограммовым «пришельцем».

Однако успехом проекта DART будет считаться не прямое попадание аппарата в крошечную «мишень» (что, конечно, тоже потребовало высочайшего мастерства центра управления полетом в Мэриленде), а то, удалось ли при этом сколь-нибудь заметно изменить траекторию космического тела. Чтобы это выяснить, астрономы NASA до конца недели будут замерять орбиту Диморфуса. Успехом миссии будет считаться, если даже эта орбита отклонится от естественной хотя бы на один процент. То есть, заверяют в NASA, первый блин в любом случае окажется не комом, так как результаты данной миссии будут использованы для более точного проектирования последующих.

Фото: NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press Изображение, сделанное космическим аппаратом DART перед столкновением с астероидом

В свою очередь Европейское космическое агентство планирует через четыре года направить к паре Диморфус/Дидимос собственный зонд Hera, который на месте заснимет кратер, образовавшийся от удара американским аппаратом, а также максимально точно измерит, насколько изменилась орбита «атакованного» астероида.

NASA предполагает ввести в строй телескоп NEO Surveyor, единственной задачей которого будет отслеживание потенциально опасных для Земли небесных тел — чтобы, если таковые будут обнаружены, люди успели выставить на их пути «заградотряд» в виде какого-то аналога аппарата DART.

Мы никак не сможем предотвратить столкновение астероида с Землей, если мы заранее не будем точно знать его размеры и орбиту, — объясняет необходимость постоянного наблюдения за летящими неподалеку от Земли скалами и горами руководитель проекта NEO Surveyor Эми Майнцер.

Первоначально создание NEO Surveyor намечалось на 2026 год, но так как Конгресс США несколько месяцев назад отнял из бюджета агентства $130 млн, начало работы телескопа перенесено на 2028 год.

Считается, что шанс достичь поверхности нашей планеты и не сгореть при этом полностью в ее атмосфере имеют космические тела диаметром не менее 140 метров. Размер Диморфуса по большей из его осей составляет 160 метров.

Тем не менее, хотя сугубо научный интерес к подобным экспериментам совершенно понятен, на сегодня остается не вполне ясным, есть ли и может ли в принципе быть от них какая-либо практическая отдача. В любой данный момент потенциально опасными для Земли являются 25 тысяч малых небесных тел. Тем не менее при таком их вроде бы огромном числе как история планеты, так и математические расчеты убеждают в том, что у человечества есть огромное количество куда более злободневных вызовов, на которые стоит тратить деньги: климатические изменения, предотвращение пандемий, снабжение продовольствием бедных стран и т. д.

В Конгрессе США придерживаются позиции, что сотни миллионов долларов лучше тратить на решение реально существующих здесь и сейчас проблем, чем на предотвращение опасности, которая последние несколько миллионов лет не случалась и с большой долей вероятности не случится в обозримом будущем (до конца срока полномочий нынешнего состава конгресса — стопроцентно). Но насколько оправданна такая позиция?

Фото: NASA Компьютерная модель распределения космических объектов в околоземном пространстве, согласно описанию NASA, 95% из них являются мусором

Сокращать финансирование программ по созданию планетарной защиты — весьма недальновидная политика, раскритиковал жадность американских законодателей в беседе с NEWS.ru эксперт по космической обороне Анатолий Зайцев.

Я знаю, что ученых часто критикуют за то, что они нарочно придумывают несуществующие угрозы, чтобы получить финансирование под свои исследования, — это касается и астрономов, и физиков, и биологов. Но то, что вероятность какого-либо события близка к нулевой, никоим образом не означает, что она исключена вообще. Учитывая, что в околоземное пространство круглосуточно входит и выходит порядка полутысячи космических объектов, в том числе и размером в сотни метров, я бы не воспринимал легкомысленно подсчеты об одном шансе из миллиона. Если метеорит, подобный Тунгусскому, упадет не в тайге, а на густонаселенный мегаполис, кому вы будете потом объяснять, что это был один шанс из миллиона? Анатолий Зайцев генеральный директор НП «Центр планетарной защиты»

Известно, что последний раз космический камень достиг нижних слоев атмосферы в феврале 2013 года, когда он взорвался над Челябинском и побил стекла в домах в радиусе десятков километров. До него сравнимый по размерам метеорит врезался в землю в 1908 году в глухой тайге в Сибири и по этой причине никакого ущерба людям не нанес. При этом оба этих метеорита никак не дотягивали до размеров даже самого захудалого астероида, и у ученых нет неопровержимых доказательств, что такие небесные тела когда-либо вообще сталкивались непосредственно с земной поверхностью (разве что миллионы лет назад).

Напомним, что летчик-космонавт Алексей Леонов неоднократно предупреждал об астероидной опасности для Земли.

Ассоциация участников космических полетов, куда входят почти все космонавты мира, в том числе и я, восемь лет назад учредила специальный комитет по изучению метеоритной опасности. Четыре года назад мы написали в ООН письмо, где предупреждаем, что необходимо создать всемирную систему защиты от метеоритной опасности. И что если человечество ничего не будет предпринимать, то дождется катастрофы, сравнимой по мощности с юкатанской или аризонской, — заявлял он еще в 2013 году.

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости Летчик-космонавт Алексей Леонов неоднократно предупреждал об опасности астероидов для Земли

Согласно расчетам NASA, астероиды диаметром более ста метров сталкиваются с Землей раз в десять тысяч лет. Астероиды диаметром более одного километра, падение которых может угрожать жизни на всей планете, сталкиваются с нашей планетой раз в несколько миллионов лет.

Примечательно, что, по общему мнению экспертов космической отрасли, куда более реальную опасность для людей, что им упадет на головы из космоса что-то тяжелое, сегодня представляют не естественные, а рукотворные космические объекты. Среди предметов, обнаруженных на орбите, фигурируют в том числе зубная щетка, одеяло и плоскогубцы. Опасность резко возросла после того, как к космическим запускам были допущены коммерческие компании SpaceX и OneWeb. Как известно, компания Илона Маска экспериментирует с возвращаемыми первыми ступенями ракет, которые достаточно часто выходят из-под контроля операторов и падают не там, где им полагается.