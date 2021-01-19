Учёный заявил о разгадке загадки Лох-Несского чудовища

https://static.news.ru/photo/25e06fce-5a65-11eb-be16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Günter Lenz/imageBROKER.com

Бывший профессор химии и естественных наук в Политехническом институте Вирджинии Генри Бауэр заявил, что ему удалось разгадать тайну Лох-Несского чудовища, обитающего в шотландском озере. По версии исследователя, в водоёме может обитать древнее существо.

Учёный предполагает, что существо было заперто в ловушке водоёма после последнего ледникового периода. Не исключено, что его сородичи успели мигрировать, иначе бы в озере осталось несколько подобного рода существ.

Все черты, которые приписывают Лох-Несскому чудовищу, характерны для многих других видов живых и вымерших черепах, — заявил Бауэр, слова которого приводит Daily Record.

Специалист уточнил, что именно черепахи имеют некоторые особенности, которые и указывают на то, что они и могут быть тем самым Лох-Несским чудовищем. К примеру, у них длинная шея, они могут долгое время проводить на глубине и существовать при низких температурах. Тем не менее, бывший профессор химии отметил, что пока человеку неизвестны виды черепах, похожих на знаменитую Несси.

Первое письменное упоминание о Лох-Несском чудовище датируется VI веком. Несмотря на развитие научного процесса, феномен этого существа продолжает волновать умы многих любителей загадок и тайн.

К слову, существование животного было неоднократно засвидетельствовано. Некоторым счастливчикам удалось не только своими глазами увидеть Нессии, но и успеть её сфотографировать.

Однако, несмотря на свидетельства очевидцев, официальная наука не подтверждает действительное существование Лох-Несского чудовища. Впрочем, не исключено, что когда-нибудь и эта тайна получит научное объяснение.

Так ранее NEWS.ru писал, что учёным удалосьразгадать «загадку метронома Бетховена». Людвиг ван Бетховен, который был одним из первых композиторов, использовавших метроном, скорее всего, неправильно считывал показания. Это привело к тому, что он ошибочно указывал в рукописях темп своих симфоний, считают испанские учёные.