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Обильный завтрак заставляет тело сжигать больше калорий для своего собственного обогрева. Это можно использовать для борьбы с ожирением.

Мы рекомендуем как пациентам, страдающим от ожирения, так и здоровым людям есть максимально плотный завтрак, а не обед, — говорится в статье, опубликованной в Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Отмечается, что тело тратит после обильного завтрака для своего собственного обогрева примерно в два раза больше энергии, чем после обеда с аналогичным числом калорий. Питание по этой схеме позволяет максимально снизить свой вес и предотвратить развитие метаболических расстройств.

В исследованиях участвовали 16 мужчин-добровольцев, которые потребляли одинаковое количество калорий, но при этом часть из них питалась плотным завтраком и лёгким обедом, а часть низкокалорийным завтраком и обильным обедом. Оказалось, организм мужчин из первой группы тратил примерно в 2,5 раза больше энергии на свой разогрев.

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