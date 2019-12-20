https://static.news.ru/photo/2efb39da-233a-11ea-93dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Женщины старшего возраста, которые любят сладкое и едят много белого хлеба, заметно чаще страдают от бессонницы.

Зависимость между нарушениями сна и потреблением этих продуктов обнаружили учёные из Нью-Йорка. Результаты их исследования приводит American Journal of Clinical Nutrition. Специалисты проанализировали пищевые дневники более 50 тысяч женщин старше 65 лет. Выяснилось, что сахар и переработанные злаки, характерные для белого хлеба, связаны с нарушениями сна.

Однако, что в этом случае является причиной, а что — следствием, пока остаётся под вопросом. Повышенное содержание сахара в крови может приводить к гормональным скачкам, которые мешают спать. Но также возможно, что постоянная бессонница заставляет пожилых женщин активнее потреблять сладкое и мучное. Специалисты в любом случае советуют женщинам из указанной возрастной группы сократить потребление белого хлеба и сладостей при проблемах со сном.

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