Женщины старшего возраста, которые любят сладкое и едят много белого хлеба, заметно чаще страдают от бессонницы.
Зависимость между нарушениями сна и потреблением этих продуктов обнаружили учёные из Нью-Йорка. Результаты их исследования
Однако, что в этом случае является причиной, а что — следствием, пока остаётся под вопросом. Повышенное содержание сахара в крови может приводить к гормональным скачкам, которые мешают спать. Но также возможно, что постоянная бессонница заставляет пожилых женщин активнее потреблять сладкое и мучное. Специалисты в любом случае советуют женщинам из указанной возрастной группы сократить потребление белого хлеба и сладостей при проблемах со сном.
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