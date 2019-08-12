https://static.news.ru/photo/34bc56e4-bd21-11e9-8826-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Акула, живущая уже примерно 500 лет, найдена в Гренландии. Рыба родилась во время правления в Англии Генриха VIII, а в России — Василия III.

Учёные выяснили её возраст, опираясь на размер, так как гренландские полярные акулы растут на один сантиметр в год, передаёт The Sun . Эта особь имеет длину 5,4 метра.

Это самый старый из ныне живущих видов позвоночных на планете, который сформировал несколько популяций в Атлантическом океане, — заявил профессор Ким Пребел.

В настоящий момент эксперты работают над изучением ДНК акулы. Они хотят найти ген, отвечающий за долгую жизнь.

Ранее News.ru писал, что горилла Труди, которая была самой старой из живущих в неволе, умерла в зоопарке Литл-Рок в штате Арканзас в США. Долгожительнице было 63 года, а в зоопарке она прожила более 31 года и являлась одной из последних особей, пойманных в дикой природе.