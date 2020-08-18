Учителя против: как открываются школы на Западе

В Минпросвещения РФ заявили, что с первого сентября российских учителей могут обязать носить маски в школах. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что передвижение учеников по классам будет ограничено, а линейки отменены, но дети в любом случае отправятся в школы с началом осени. Ломают голову над тем, как обеспечить безопасность школьников и преподавателей, и в других странах. Учителя встречают решения властей в штыки.
Больше всего недовольства вызывают планы открыть школы в США, где число активных случаев COVID-19 достигло почти 3,5 млн. На возобновлении школьных занятий настаивает президент Дональд Трамп, но конкретные шаги принимаются на уровне штатов и округов. Некоторые учебные заведения решили продолжать удалённые уроки, но многие приказали учителям вернуться на работу, несмотря на опасную эпидемиологическую обстановку.
Так, 38% школ в штате Огайо возобновляют традиционные занятия с сентября. Причём о закупке средств защиты учителя там должны позаботиться сами.
Я стараюсь сделать обучение максимально безопасным, — рассказала The Guardian учительница из местной школы Лиза Баттен. — Лично запасаюсь различными масками. Бесплатно мы получили только одну. Больше всего меня беспокоит то, что мы можем потерять ученика или учителя (из-за COVID-19. — NEWS.ru). Вот что меня пугает.
По данным Forbes, учителя в США массово увольняются, уходят на пенсию или на больничный и объявляют забастовки, чтобы не появляться на рабочем месте. Борются за онлайн-обучение и учительские профсоюзы.
Это не обычная забастовка, — заявляет президент Федерации учителей Детройта Терренс Мартин. — Это отказ учителей возвращаться в небезопасную рабочую среду. Наши учителя готовы учить. Мы скучаем по нашим подопечным, мы хотим продолжать с ними взаимодействовать, но мы хотим делать это безопасно.
Правительство Великобритании выпустило указания для школ, которые во многом похожи на российские: избегать массовых мероприятий, ограничить контакты учеников из разных классов, мыть руки каждые полтора часа и по возможности держать дистанцию. Каждая школа может принять дополнительные меры защиты в зависимости от эпидемиологической обстановки.
В Испании, страдающей от новой вспышки коронавируса, школы откроются с 7 сентября, но только в нескольких регионах, причём в каждом из них будут разные правила. В Каталонии наймут 5000 новых учителей, чтобы уменьшить число учеников в классах, но маски внутри учебных заведений носить будет необязательно. В Мадриде существует целых четыре плана открытия школ в зависимости от тяжести ситуации на момент начала учебного года. В автономном сообществе Риоха дети старше 14 лет могут сделать выбор между онлайн-обучением и посещением школ днём вместо утра.
Во Франции большинство школ возобновят работу 1 сентября. Исключение сделано для Парижа и Марселя, которые признаны зонами активного распространения коронавируса. Республика тоже сделала выбор в пользу уменьшенных классов, в которых не обязательно будет поддерживать социальную дистанцию. Но как учителя, так и дети старше 11 лет будут обязаны носить маски.
Власти Италии обещают одобрить правила работы школ в последнюю неделю августа. Пока что известно, что в стране, как и почти везде в Европе, увеличат пространство между учениками в классах. Но для этого придётся найти тысячи новых учителей и дополнительных 20 000 классных комнат, и в республике всё ещё думают, как справиться с этой задачей. Некоторые учебные заведения договорились с пустующими отелями об использовании их помещений, другие планируют проводить занятия в школьных спортзалах, столовых и библиотеках.
Andreas Arnold/dpa/Global Look Press
В некоторых регионах Германии учебный год уже начался, и в каждой федеральной земле приняты разные защитные меры. В Северном Рейне-Вестфалии все обязаны носить маски, а Берлине и Бранденбурге средства защиты нужно надевать только вне классных комнат.
Принимая решение об открытии школы, власти зарубежных государств ориентируются на научные данные, согласно которым дети реже заражаются коронавирусом. Однако противники подобных шагов подчёркивают, что передача COVID-19 всё ещё плохо изучена. К тому же, пострадать могут если не ученики, то уж точно учителя.