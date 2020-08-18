Учителя против: как открываются школы на Западе

В Минпросвещения РФ заявили, что с первого сентября российских учителей могут обязать носить маски в школах. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что передвижение учеников по классам будет ограничено, а линейки отменены, но дети в любом случае отправятся в школы с началом осени. Ломают голову над тем, как обеспечить безопасность школьников и преподавателей, и в других странах. Учителя встречают решения властей в штыки.

Больше всего недовольства вызывают планы открыть школы в США, где число активных случаев COVID-19 достигло почти 3,5 млн. На возобновлении школьных занятий настаивает президент Дональд Трамп, но конкретные шаги принимаются на уровне штатов и округов. Некоторые учебные заведения решили продолжать удалённые уроки, но многие приказали учителям вернуться на работу, несмотря на опасную эпидемиологическую обстановку.

Так, 38% школ в штате Огайо возобновляют традиционные занятия с сентября. Причём о закупке средств защиты учителя там должны позаботиться сами.

Я стараюсь сделать обучение максимально безопасным, — рассказала The Guardian учительница из местной школы Лиза Баттен. — Лично запасаюсь различными масками. Бесплатно мы получили только одну. Больше всего меня беспокоит то, что мы можем потерять ученика или учителя (из-за COVID-19. — NEWS.ru). Вот что меня пугает.

По данным Forbes, учителя в США массово увольняются, уходят на пенсию или на больничный и объявляют забастовки, чтобы не появляться на рабочем месте. Борются за онлайн-обучение и учительские профсоюзы.

Это не обычная забастовка, — заявляет президент Федерации учителей Детройта Терренс Мартин. — Это отказ учителей возвращаться в небезопасную рабочую среду. Наши учителя готовы учить. Мы скучаем по нашим подопечным, мы хотим продолжать с ними взаимодействовать, но мы хотим делать это безопасно.

Правительство Великобритании выпустило указания для школ, которые во многом похожи на российские: избегать массовых мероприятий, ограничить контакты учеников из разных классов, мыть руки каждые полтора часа и по возможности держать дистанцию. Каждая школа может принять дополнительные меры защиты в зависимости от эпидемиологической обстановки.

В Испании, страдающей от новой вспышки коронавируса, школы откроются с 7 сентября, но только в нескольких регионах, причём в каждом из них будут разные правила. В Каталонии наймут 5000 новых учителей, чтобы уменьшить число учеников в классах, но маски внутри учебных заведений носить будет необязательно. В Мадриде существует целых четыре плана открытия школ в зависимости от тяжести ситуации на момент начала учебного года. В автономном сообществе Риоха дети старше 14 лет могут сделать выбор между онлайн-обучением и посещением школ днём вместо утра.

Во Франции большинство школ возобновят работу 1 сентября. Исключение сделано для Парижа и Марселя, которые признаны зонами активного распространения коронавируса. Республика тоже сделала выбор в пользу уменьшенных классов, в которых не обязательно будет поддерживать социальную дистанцию. Но как учителя, так и дети старше 11 лет будут обязаны носить маски.

Власти Италии обещают одобрить правила работы школ в последнюю неделю августа. Пока что известно, что в стране, как и почти везде в Европе, увеличат пространство между учениками в классах. Но для этого придётся найти тысячи новых учителей и дополнительных 20 000 классных комнат, и в республике всё ещё думают, как справиться с этой задачей. Некоторые учебные заведения договорились с пустующими отелями об использовании их помещений, другие планируют проводить занятия в школьных спортзалах, столовых и библиотеках.

Andreas Arnold/dpa/Global Look Press

В некоторых регионах Германии учебный год уже начался, и в каждой федеральной земле приняты разные защитные меры. В Северном Рейне-Вестфалии все обязаны носить маски, а Берлине и Бранденбурге средства защиты нужно надевать только вне классных комнат.