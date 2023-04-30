Убит зенитчик — рекордсмен ВСУ с позывным Кельт «РВ»: в ходе СВО ликвидирован зенитчик — рекордсмен ВСУ с позывным Кельт

Фото: Madeleine Kelly / Keystone Press Agency / Global Look Press

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщает, что один из самых успешных зенитчиков ВСУ Андрей Линийчук с позывным Кельт был ликвидирован огнем российской артиллерии. По данным канала, среди украинских военнослужащих он считался рекордсменом по числу сбитых объектов. «РВ» пишет, что ему приписывают уничтожение 16 дронов «Орлан», 1 Zala и даже боевого вертолета Ка-52.

95-я бригада сообщила о смерти Андрея Линийчука. Сержант с позывным Кельт был первым, кто успешно применил в бою переносной зенитно-ракетный комплекс Starstreak, — сказано в публикации.

Журналисты при этом не уточнили, где именно был убит Линийчук.

30 апреля представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что штурмовые отряды при поддержке подразделений ВДВ и Южной группировки войск взяли под контроль еще четыре квартала в западной части Артемовска. Он добавил, что за сутки в районе города авиация совершила четыре вылета, а артиллеристы выполнили 61 огневую задачу.

Ранее бойцы ЧВК «Вагнер» сообщили, что им осталось преодолеть около 1,5 км через городскую застройку для полного освобождения Артемовска. Они отметили, что линия фронта приближается к западным окраинам города.