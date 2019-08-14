Представители пенитенциарной системы Новой Зеландии сообщили, что по ошибке позволили обвиняемому в убийстве 51 человека в мечетях Карйстчёрча Брентону Тарранту отправить рукописное письмо из своей камеры. Австралиец адресовал послание некоему Алану, который находится в России.
В письме Таррант благодарит адресата за почтовые марки, которые последний ему отправил. Обвиняемый называет их единственными кусочками цвета в серой камере и добавляет, что вынужден прятать их от охранников. Кроме того, он рассказывает о своей месячной поездке в Россию в 2015 году.
Однако в тексте также содержится предупреждение о приближении «великого конфликта», а также выражения, которые можно истолковать, как призыв к оружию. Сотрудники тюрьмы не конфисковали письмо, однако оно было слито в Сеть и опубликовано на портале 4chan.
Министр исправительных учреждений Кельвин Дэвис заявил, что тюрьма должна была пресечь отправку письма, передаёт
Ранее News.ru писал, что 21 мая Тарранту были предъявлены обвинения. Ему вменяется совершение теракта, 51 убийства и 40 покушений на убийство.