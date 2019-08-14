https://static.news.ru/photo/49ecc6d6-be87-11e9-8276-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sanka Vidanagama/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Представители пенитенциарной системы Новой Зеландии сообщили, что по ошибке позволили обвиняемому в убийстве 51 человека в мечетях Карйстчёрча Брентону Тарранту отправить рукописное письмо из своей камеры. Австралиец адресовал послание некоему Алану, который находится в России.

В письме Таррант благодарит адресата за почтовые марки, которые последний ему отправил. Обвиняемый называет их единственными кусочками цвета в серой камере и добавляет, что вынужден прятать их от охранников. Кроме того, он рассказывает о своей месячной поездке в Россию в 2015 году.

Однако в тексте также содержится предупреждение о приближении «великого конфликта», а также выражения, которые можно истолковать, как призыв к оружию. Сотрудники тюрьмы не конфисковали письмо, однако оно было слито в Сеть и опубликовано на портале 4chan.

Министр исправительных учреждений Кельвин Дэвис заявил, что тюрьма должна была пресечь отправку письма, передаёт Associated Press .

Ранее News.ru писал, что 21 мая Тарранту были предъявлены обвинения. Ему вменяется совершение теракта, 51 убийства и 40 покушений на убийство.