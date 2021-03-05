У побережья Новой Зеландии зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2

https://static.news.ru/photo/b9758e9a-4959-11ea-87b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Muhammad Fauzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

У восточного побережья Северного острова Новой Зеландии зафиксирован подземный толчок магнитудой 6,2. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По имеющимся данным, эпицентр землетрясения был зафиксирован в 273 километрах восточнее города Роторуа. Оно произошло в 03:16 по московскому времени 6 марта.

Землетрясение оценивается по интенсивности как «разрушительное».

Геологическая служба США, в свою очередь, оценила магнитуду в 6,3. Очаг находился на глубине 9 километров. Также сейсмологи зафиксировали несколько более слабых толчков, предшествовавших основному.

Данное землетрясение произошло примерно в 1 тысяче километров к югу от очага сейсмической активности в районе островной дуги Кермадек, где землетрясения продолжаются с 4 марта. В результате там возникла угроза цунами и проводилась эвакуация местных жителей. Об этом писал NEWS.ru.