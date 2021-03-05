У побережья Новой Зеландии зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2

У восточного побережья Северного острова Новой Зеландии зафиксирован подземный толчок магнитудой 6,2. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
По имеющимся данным, эпицентр землетрясения был
Землетрясение оценивается по интенсивности как «разрушительное».
Геологическая служба США, в свою очередь,
Данное землетрясение произошло примерно в 1 тысяче километров к югу от очага сейсмической активности в районе островной дуги Кермадек, где землетрясения продолжаются с 4 марта. В результате там возникла угроза цунами и проводилась эвакуация местных жителей. Об этом писал NEWS.ru.