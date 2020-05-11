Twitter намерен маркировать фейковые сообщения о COVID-19

https://static.news.ru/photo/ed27bf80-93cb-11ea-b30e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Nasir Kachroo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Соцсеть Twitter намерена начать маркировать записи, которые содержат спорную или вводящую в заблуждение информацию о пандемии коронавируса.

Наша цель — упростить поиск достоверной информации в Twitter и ограничить распространение потенциально вредного и вводящего в заблуждение контента. Начиная с сегодняшнего дня мы вводим новые маркировки и сообщения с предупреждением, которые будут предоставлять дополнительный контекст и информацию по некоторым твитам, содержащим спорную или вводящую в заблуждение информацию относительно COVID-19, — цитирует сообщение разработчиков РИА Новости.

Предполагается, что новые меры коснутся только тех твитов, которые были опубликованы до 12 мая 2020 года. Если информация будет ложной, то они будут удалены навсегда.

Как писал NEWS.ru, сотрудники Twitter намерены работать из дома из-за пандемии коронавируса.