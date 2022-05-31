Туристку из России нашли мёртвой на Пхукете

Скорая помощь в Таиланде / Фото Shutterstock

Гражданку России нашли мёртвой на острове Пхукет (Таиланд) 31 мая. По предварительным данным, она могла погибнуть в результате падения с высоты, сообщает ТАСС со ссылкой на генконсула России Владимира Соснова.

Тело 35-летней туристки было найдено в одном из кондоминиумов в районе Патонг. Местная полиция уведомила о произошедшем генконсульство России в Пхукете и занялось расследованием инцидента. В частности, стражи порядка осмотрели квартиру, в которой погибшая россиянка остановилась с тремя друзьями.

Сейчас полиция устанавливает причину произошедшего, — сказал дипломат агентству.

Ранее сообщалось о гибели российской туристки на Кипре. Женщина умерла на пляже у города Ларнака, выходя из моря, она упала в обморок. Попытки её реанимировать оказались безуспешными.

Летом прошлого года жительница России погибла в турецкой Аланье. Женщину сбил мотоциклист, от полученных травм она скончалась. Виновника ДТП задержали.